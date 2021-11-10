شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كندا بالقاهرة يزور مركز التعليم المستمر بسلوا بحرى فى أسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار لويس دوما، سفير كندا بالقاهرة، اليوم، الأربعاء، مركز التعليم المستمر الملحق بمركز شباب سلوا بحري بمحافظة أسوان، للإطلاع على الأنشطة القائمة وعمل المركز، والذي يعد منحه من السفارة الكندية بالقاهرة.

رافق السفير الكندي خلال الجولة، فتحي عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وصالح مصطفى نائب رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، ووفد من السفارة الكندية بالقاهرة.

وخلال جولة سفير كندا بالقاهرة، داخل مركز التدريب المستمر وزع شهادات تقدير انتهاء دورات تعليم اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي التي تم تنفيذها بالمركز.

جدير بالذكر، أن مركز التعليم المستمر الملحق بمركز شباب سلوا بحري بمركز كوم أمبو، تأسس فى مايو 2010 بمنحة من الحكومة الكندية، استجابة لاحتياجات المجتمع في الحصول على برامج تعليمية عالية الجودة وتطوير مهارات اللازمة لسوق العمل، ويعد المركز الذى أنشأته مؤسسة أم حبيبة، الأول من نوعه في صعيد مصر حيث تتمثل مهمته الأساسية في إكساب شباب وفتيات أسوان بالمهارات اللازمة ليتمكنوا من الالتحاق بسوق العمل وذلك من خلال توفير التدريبات المهنية والتعليمية.

ويقدم المركز العديد من البرامج المتعددة والتي من شأنها أن تجتذب شباب وفتيات أسوان لتطوير مهاراتهم خارج أروقة المدارس والجامعات - بما في ذلك برامج التطوير الوظيفي والمهارات وبرامج مهارات اللغة الإنجليزية والدورات الأساسية والمتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وبرامج مصممة خصيصًا لمجالات وقطاعات محددة وغيرها.



توزيع شهادات تقدير



جانب من زيارة السفير الكندي لأسوان