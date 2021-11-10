شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آثار القاهرة: لم نسجل أى إصابات بكورونا منذ انطلاق الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، انتظام الدراسة بالكلية بالنسبة لطلاب البكالوريس وطلاب الدراسات العليا، حضوريا بالكلية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، مؤكدا أن الكلية لم تسجل أى حالة إصابة بفيروس كورونا منذ انطلاق الدراسة.

وأضاف الدكتور أحمد رجب فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" أن الكلية تراعى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتشديد على ارتداء الكمامة الطبية داخل الكلية وبقاعات الدراسة مع مراعاة اجراءات التباعد الاجتماعى داخل قاعات المحاضرات.

وتابع عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أن هناك انتظام كامل فى تطعيم جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بلقاح فيروس كورونا من خلال عيادة الكلية وذلك ضمن خطة الدولة لتلقيح الجميع، مؤكدا أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة يتابع عن قرب وبصورة دورية ما يتم فى ملف تطعيم كورونا.

واستطرد عميد كلية الآثار، أن الكلية استعدت لامتحانات الميد تيرم، حيث تقرر عقد امتحانات الميد تيرم بالكلية يوم 26 نوفمبر الجارى، على أن تعقد بنظام البابل شيت.