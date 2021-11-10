شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يرفع 163 حالة إشغال ويحرر 8 محاضر للمحال المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى الدقي بالجيزة، حملة بقيادة اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الحى، استهدفت إعاده الانضباط في الشارع، من خلال مراجعة ترخيص المحلات العامة والمقاهى ورفع الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين.

وشملت الحملة المرور على المحال بشارع التحرير وشارع سليمان جوهر وشارع الدقي، وأسفرت الحملة عن رفع 163 اشغال وتحرير 8 محاضر اشغال للطريق العام وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

وفى السياق، شن حى الهرم بالجيزة، حملة إشغالات مكبرة استهدفت شوارع - المريوطية هرم - الشيشيني فيصل - عبيدة بن الجراح فيصل، وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 380 حالة إشغال متنوعه كما تمت إزالة جميع الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص الموجودة علي سور مسجد كفرة نصار وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم بمتابعة من تيسير عبدالفتاح رئيس حى الهرم .

وفى حي الطالبية تم رفع كافة التعديات والحواجز الحديدية وتسيير الحركة المرورية بشوارع العدل و شارع عثمان محرم وشارع زهني وشارع التعاون ورفع الاشغالات علي حرم الطريق وللمقاهي والمحلات المخالفة وذلك بمتابعة الدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية.