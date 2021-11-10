شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يسلم أجهزة كهربائية لفتيات الواحات المقبلات على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الأربعاء وغدا الخميس عدد من الفتيات المقبلات علي الزواج أجهزة كهربائية، بمركز ومدينة الواحات البحرية، للمساهمة في الزواج، كما سيفتتح مشاريع خدمية بالمدينة.

كما يشهد محافظ الجيزة فعاليات فتح مقبرة أثرية وعددا من الفعاليات الأخري وافتتاح لمرافق خدمية، بالإضافة لمهرجان التمور الأول المقام بالواحات البحرية.

وتنظم محافظة الجيزة غدا مهرجان الواحات البحرية الأول للتمور، في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر أكبر منتج للتمور على مستوى العالم .

جدير بالذكر أن محصول التمور في مصر يعد محصولاً إستراتيجياً حيث تعتلي مصر المرتبة الأولى عالمياً بإجمالي 18% من الإنتاج العالمي للتمور، والأولى على المستوى العربي بإجمالي 24% ، فضلاً عن التزايد المستمر في أعداد النخيل في كافة محافظات مصر المنتجة للتمور.

والواحات البحرية هى إحدى واحات الصحراء الغربية في مصر، وتتبع محافظة الجيزة، وتقع على بعد 365 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الجيزة، يربطها بالجيزة والقاهرة الكبرى طريق القاهرة الواحات الصحراوى، وتقع على منخفض مساحته أكبر من 2000 كيلو متر مربع، ويوجد بها نحو 400 عين للمياه المعدنية والكبريتية الدافئة والباردة، ومركزها مدينة الباويطى.

وتضم الواحات البحرية نحو 38 مصنعا للتمور، تسهم فى إنتاج ما يحتاجه السوق المحلى أو التصدير، حيث تبلغ القوة التصديرية نحو 50 ألف طن، لما يمتاز به تمر الواحات من لون وطعم مميزين، حيث يتوافر نحو 30 نوعا منه، من بينها المجدول والبارحى.