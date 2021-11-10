ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ما زالت مرتفعة بقيم تتراوح بين درجة إلى درجتين على كل المناطق نتيجة الكتلة الهواء القادمة من شبه الجزيرة العربية التى تساعد على ارتفاع الحرارة.

وأضافت شاكر، أن هذه الارتفاعات في درجات الحرارة تستمر لمدة الـ48 ساعة المقبلة، وستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا.

وينتهي فصل الخريف رسميا في مصر، 21 ديسمبر المقبل، على أن يبدأ بعدها فصل الشتاء، وكانت الهيئة قد أعلنت أن النصف الثاني من الخريف عادة ما يشهد تقلبات جوية.

وأوضحت مدير الاستشعار عن بعد، أن الطقس خلال فترات النهار ما بين مائل للحرارة إلى حار، ومائل للبرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وتابعت: "شبورة مائية على الطرق السريعة والطرق الزراعية خاصة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وتبدأ من الساعة الـ5 صباحا حتى الـ8 صباحا".

ونصحت قائدي المركبات القيادة بهدوء على الطرق السريعة والزراعية، والانتظار حتى تحسن الرؤية الأفقية بالمناطق التي تشهد شبورة كثيفة.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد تقلبات جوية مطالبه المواطنين بمتابعة النشرة الجوية التي تصدر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.​