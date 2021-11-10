طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة كثيفة وأمطار بنسبة 50%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، (الأربعاء - الخميس- الجمعة-).

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر.

وأكدت الهيئة أن يومي الأربعاء والخميس يوجد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأكدت الهيئة أنه اعتبارا من يوم الجمعة يوجد أمطار على السواحل الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 50%.​