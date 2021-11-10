25 نوفمبر.. أخر فرصة للتقديم لحجز أراضي الإسكان التعاوني بـ12 مدينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، فى فتح باب التقدم لحجز قطع أراضي جمعيات الإسكان التعاوني الجادة في عدد من المدن الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن المدن التي سيجرى طرح الأراضي بها هي: ( العبور الجديدة – أكتوبر الجديدة – مدينة بدر – العاشر من رمضان – 15 مايو – سلام مصر "شرق بورسعيد" – برج العرب الجديدة – بني سويف الجديدة – أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – أسوان الجديدة ).

وأشار رزق إلى أن كراسة الشروط والإقرارات ودراسة الجدوى ستباع بالمقر الرئيسي للهيئة " 3 ش سمير عبدالرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر – القاهرة " ، حتى يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر المقبل ، على أن تسلم الكراسة لمندوب الجمعية بموجب خطاب تفويض معتمد من مجلس إدارة الجمعية ، بحيث يكون آخر موعد لتسليم الكراسة بعد استيفائها يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022.

ولفت رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان إلى أنه يمكن للجمعية التقدم بأكثر من طلب للحصول على أراضي لمشروعاتها في أكثر من مدينة بشرط أن تكون في نطاق عملها، وفي حالة فوز الجمعية بقطعة أرض بإحدى المدن يتم إلغاء باقي الطلبات تلقائياً.

وأكد أن الإلتزامات المالية وأسلوب السداد طبقاً لما هو وارد بكراسة الشروط ، على أن يتم الإعلان عن موعد إجراء قرعة الحجز العلنية للجمعيات المنطبق عليها الشروط في موعد لاحق بالجرائد الرسمية وبمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر والموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان www.moh.gov.eg .

وحددت الهيئة أرقام " 22724897 – 22724898 – 22728653 " ؛ وذلك للاستعلام والرد على أي استفسارات.