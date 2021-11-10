للعاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة.. كيف تحصل على شقة في الطرح الجديد من الإسكان؟ (الشروط والأوراق)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تُجهز وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة خلال الشهر الجاري، والتي تناسب مختلف شرائح المجتمع، في إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين فى تملك الوحدات الخاصة بهم، والتي تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.

ووفقا لوزارة الإسكان، فإن الوحدات التي سيتم طرحها، جاهزة للتسليم، وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، بفائدة 3%، ولمدة سداد تصل إلى 30 عاما.

ويتسائل المواطنين من العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة على الشروط والأوراق المطلوبة للحجز والتى جاءت على النحو التالي:



الشروط والأوراق المطلوبة العاملين بالقطاع الخاص:

يحق للعاملين بالقطاع الخاص من محدودي ومتوسطي الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري والتقدم لحجز شقق وزارة الإسكان.

وتمثلت الشروط في أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وآلا يكون استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة بالحصول على وحدة مدعمة، ولا يتجاوز عمر العميل تحت 60 عاما سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في نهاية مدة سداد القرض.

ويشترط سداد العميل الأعزب من متوسطي الدخل 15% كمقدمة مدفوعة من إجمالي ثمن الوحدة السكنية لو كانت أقل من 1.1 مليون جنيه، كما يلتزم بسداد 20% مقدمة من إجمالي ثمن الوحدة السكنية إذا كانت أقل من 1.4 مليون جنيه، حيث يتم تقديم إثبات بالدخل الشهري من جهة العمل.

الشروط والأوراق المطلوبة لأصحاب المهن الحرة:

حددت مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، شروط وطريقة التعامل مع أصحاب المهن الحرة حيث يتم تقيدم شهادة بإثبات الدخل، ورصيد وحركة الحساب البنكي أو البريد.

كما يقوم البنك بمعرفة النمط الاستهلاكي للمتقدم من خلال معرفة مدى انتظام العميل به، من خلال فاتورة الكهرباء، التليفون المحمول، خط التليفون الأرضي، أقساط سلع استهلاكية إن وجدت.

كما يتم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة بطاقة الرقم القومى للزوجة سارية، وإيصال مرافق حديث أو فاتورة تليفون، ويطلب البنك شهادة مزاولة المهنة وكذلك بطاقة ضريبية حيث يشترط مرور عام على مزاولة المهنة.​