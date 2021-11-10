شكرا لقرائتكم خبر عن غلق محور 30 يونيو بسبب ظهور شبورة كثيفة وعدم اتضاح الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مدير المرور فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، محور 30 يونيو من أعلي طريق الاسماعلية.

وتم التنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، بسبب ظهور شبورة مائية كثيفة، وعدم اتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات منعا لوقوع الحوادث.

وكانت غرفة عمليات المرور رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسيةن وانعدام الرؤية أمام قائدى السيارات، وعلى الفور تم غلق محور 30 يونيو أمام حركة السيارات، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة.

وأهابت الادارة العامة للمرور، بقائدى المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.