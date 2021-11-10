شكرا لقرائتكم خبر عن لوحات فنية على الجرانيت.. فعاليات الدورة 26 لسمبزويوم أسوان لفن النحت "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” صورا لفعاليات الدورة الـ26 من سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، والتى بدأت بمطلع نوفمبر الحالى، وتنظمه وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة أسوان، بعد أن تسببت جائحة كورونا في تأجيل انعقاد الدور السادسة والعشرين من سمبوزيوم أسوان للنحت، والذي كان من المفترض أن تعقد خلال يناير الماضي.

وتشهد دورة هذا العام مشاركة 12 من الفنانين المصريين والأجانب، حيث يشارك هذا العام من الفنانين الأجانب: ألكسندر أرمين "روسيا"، كاتي بوردين دوتو "البرازيل"، كريستوفر ماهون "إيرالندا"، سيلفان بات "بليجكا".

ومن مصر يشارك الفنانون: مروة مجدي، ميسون مصطفى، محمد الصياد، عبد الرحمن البرجي، كما يشارك بورش الشباب الفنانين: أحمد طه، أحمد محمد حافظ، باهر أبو بكر، عماد عزت، إنجي عمارة، زينة أبو العلا، مروة يسري، مريم عصام.

ويعد سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، الأول والأقدم في المنطقة العربية للنحت على الأحجار، وأسسه الفنان المصري آدم حنين عام 1996 مستخدما جرانيت أسوان الشهير.