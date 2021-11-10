شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق طريق الإسماعيلية الصحراوى بسبب ظهور شبورة كثيفة منعا للحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، صباح اليوم، الإربعاء، طريق الإسماعيلية الصحراوى، بسبب ظهور شبورة مائية كثيفة، وعدم اتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات، منعا لوقوع الحوادث.

كانت غرفة عمليات المرور، رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية، وإنعدام الرؤية أمام قائدى السيارات، وعلى الفور تم غلق طريق الإسماعيلية الصحراوى، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة.