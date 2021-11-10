شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنظم مهرجان الواحات البحرية الأول للتمور خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم محافظة الجيزة خلال أيام مهرجان الواحات البحرية الأول للتمور، فى إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر أكبر منتج للتمور على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن محصول التمور في مصر يعد محصولاً إستراتيجياً حيث تعتلي مصر المرتبة الأولى عالمياً بإجمالي 18% من الإنتاج العالمي للتمور، والأولى على المستوى العربي بإجمالي 24% ، فضلاً عن التزايد المستمر في أعداد النخيل في كافة محافظات مصر المنتجة للتمور.

والواحات البحرية هى إحدى واحات الصحراء الغربية في مصر، وتتبع محافظة الجيزة، وتقع على بعد 365 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الجيزة، يربطها بالجيزة والقاهرة الكبرى طريق القاهرة الواحات الصحراوى، وتقع على منخفض مساحته أكبر من 2000 كيلو متر مربع، ويوجد بها نحو 400 عين للمياه المعدنية والكبريتية الدافئة والباردة، ومركزها مدينة الباويطى.

وتضم الواحات البحرية نحو 38 مصنعا للتمور، تسهم فى إنتاج ما يحتاجه السوق المحلى أو التصدير، حيث تبلغ القوة التصديرية نحو 50 ألف طن، لما يمتاز به تمر الواحات من لون وطعم مميزين، حيث يتوافر نحو 30 نوعا منه، من بينها المجدول والبارحى.