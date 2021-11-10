شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة إحلال السيارات لـ"كلمة أخيرة" : تقدم لنا 34 ألف طلب لإحلال السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، إنه تم تلقى نحو 34 ألف طلب لإحلال سيارات حتى الآن تشمل تاكسي وميكرباص وملاكي ضمن المبادرة، وتم تم إحلال 8 آلاف سيارة للصنوف الثلاثة، لكن غالبيتها سيارات ملاكي للمواطنين، موضحا أن ارتفاع أسعار السيارات ضمن المبادرة له أسباب عالمية، حيث يعود ذلك لارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الرقائق الإلكترونية، وهي مكونات رئيسية في المنظومة، قائلاً : "نقدم سيارات منتجة محلياً بمكون محلي 45% ، وهذا معناه أن نحو 50% يتم اسيتراد بالخارج بما يؤثر على الأسعار".

وأضاف المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: لدينا 7 شركات إنتاج سيارات ضمن المبادرة، 3 منهم طلبوا رفع الأسعار بعض الشركات، وتقدمت بطلب لزيادة الاسعار ودرست الاسباب المؤدية لهذا الطلب وأنها بسبب أزمة الرقائق وتكاليف الشحن العالمية.

ولفت المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، إلى أن الأسعار في المبادرة مازالت أقل من الأسعار في السوق، ونسلم 1200 سيارة كل شهر، رغم أزمة صناعة السيارات، لافتا إلى أن الشركات العالمية رحبت بالمبادرة، لأنها فتحت لهم أسواق جديد، قائلاً : بعض الشركات فكرت في إنشاء مصانع في مصر، ولكن أجلت خططها بسبب الأزمة العالمية.