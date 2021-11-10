شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية الأسبق عن خفض سن قيادة الاسكوتر : هدفه تقنين الأوضاع ومعالجة وضع قائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء صلاح عبد الوهاب، مساعد وزير الداخلية الأسبق ومدير الإدارة العامة للمرور الأسبق، أن خفض سن قيادة الموتوسيكل في تعديلات قانون المرور هدفه معالجة وضع قائم، موضحا أن البرلمان يعالج واقع قائم فيه موتسكيلات ماشية في الشارع كتير ويقودها صغار ومن ثم هدف البرلمان من ذلك إلى تقنين الأوضاع.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق ومدير الإدارة العامة للمرور الأسبق خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن مسألة الدرجات البخارية موجودة ونحن نواكب هذا الفكرة بالتقنين ووضع الاشتراطات اللازمة، متابعا : الشباب مش هتسوق موتسكيل إحنا بنتكلم "الاسكوتر"، ودي حاجة صغيرة، وبالتالي من سيحدد مساعد اللائحة التنفيذية لقانون المرور ستحدد مواصفات الـ"سكوتر"، الذى يقوده شاب سنه 16 سنة"، وفقاً للسعة اللترية لها أو لقدرتها الكهربائية، حيث سيكون هناك شروط.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق ومدير الإدارة العامة للمرور الأسبق: فيه شروط للرخصة وسيتدرب الشاب على كفاءة القيادة، موضحا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستحدد الطرق لأن قدرة الاسكوتر الكهربائية لن تكون بقوة الدراجة البخارية، لافتا إلى أن الدراجات النارية بصفة عامة بدون لوحات ، ولابد من إصدار قانون في هذا التوقيت أنه لا يجوز تسليم الدرجات النارية للمشترى إلا بعد إنهاء الاجراءات، وهذا موجودو في القانون، والتعديل عالج شرط أن من يقود يجب أن يحمل رخصة، ومؤكداً أن تعديل قانون المرور الجديد لا يسمح بقيادة الأطفال للتوك توك.