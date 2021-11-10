شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة لبرنامج "من مصر": تنسيق كامل مع المحافظات المجاورة لمواجهة الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة تشهد أمطار غزيرة خلال موسم الأمطار، ولذلك نعمل على رفع حالة الطوارئ لمواجهة ذلك، خاصة وأن هناك مركزين هما " أدكو ورشيد"، يطلان على البحر الأبيض المتوسط، و6 مراكز على نهر النيل، موضحاً أن المحافظة لديها معدات كثيرة على الأرض، بالإضافة إلى وجود 124 محطة صرف زراعى تستطيع صرف 472 متر مياه فى الثانية الواحدة، بواقع 41 مليون متر فى اليوم، وتابع :"وفرنا 1262 معدة من سيارات وماكينات شفط وصرف لخدمة مواجهة الأمطار".

وأضاف "آمنة"، خلال لقاء عبر البث المباشر ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أن الدولة المصرية عملت على تطوير كافة موارد الدولة سواء على مستوى شركة المياه والقطاع المدنىت وقطاعات المحافظة الأخرى، وتابع :"تم تجهيز غرف العمليات التي تعمل على مدى الـ24 ومتصلة بشكل مباشر مع وزارة التنمية المحلية ورئاسة الوزراء ".

وأكد محافظ البحيرة، أنه تم عمل تنسيق كامل بين المحافظات المجاورة، وهى : "كفر الشيخ والمنوفية والإسكندرية"، من أجل التعاون فى مواجهة الأمطار وتبادل المعدات وقت الضرورة.

ومن حيث مبادرة "حياة كريمة"، أكد المحافظ أن معدلات التنفيذ ضخمة بالمحافظة نظراً لأهتمام القوات المسلحة، وأجهزة الدولة القائمة على تنفيذ المبادرة.