شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تلقيح كافة العاملين بديوان الوزارة وملحقاته بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم تطعيم كافة العاملين بديوان عام الوزارة وملحقاته بنسبة 100%، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهود مكثفة للإسراع من وتيرة التطعيم بلقاحات كورونا، لكافة العاملين بالدولة قبل بدأ تطبيق قرار منع دخول أى موظف لم يتلقى اللقاح إلى مكان عمله، والذى سيتم العمل به بعد 6 أيام من الآن، وهو يوم 15 نوفمبر الجارى.

وأضاف "قاسم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أنه بدء من أول ديسمبر المقبل لن يتم التعامل مع أي مواطن يريد الحصول على خدمة حكومية حال عدم حصوله على اللقاح، وتابع:"وذلك يهدف للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين معاً".

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.