شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: عرضنا تجربة مصر فى المشروعات الصغيرة خلال لقاء ولى عهد الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنها أجرت لقاءًا مع ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبد الله، موضحة أنه جرى عرض تجربة مصر في المشروعات الصغيرة خلال اللقاء، حيث لديهم اهتمام خاص بهذا اللقاء، خاصة أن لدينا خبرة وتجربة متميزة في هذا المجال.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أنه تم تناول كل الخدمات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة، من خدمات مالية وغير مالية وخاصة فيما يخص سهولة.

وأشارت إلى أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والأردن لنقل الخبرة المصرية للأردن، مضيفة أنه تم توقيع مذكرة تعاون مع الأردن لتشجيع التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم ضخ 35 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة مما وفر العديد من فرص العمل، ما يدل على مدى اهتمام الدولة والرئيس بتنمية القطاع واهتمامه به.