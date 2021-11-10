شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح حكم إعطاء الزكاة لزوج البنت الفقير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجابت دار الافتاء على سؤال: زوج ابنتي له ثلاثة أولاد في مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون إطلاقًا سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطاؤه من زكاة مالي؟
وجاءت إجابة الدار كالآتى: لا مانع شرعًا من إعطائك الزكاة لزوج ابنتك لينفقها على نفسه وزوجته وأولاده فيما يحتاجون إليه.
يذكر أن ذلك يأتى ضمن حملة "اعرف الصح" وهى حملة جديدة لدار الإفتاء على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة، والتى شهدت تفاعلا كبيرا من جانب رواد السوشيال ميديا، وهي حملة متنوعة من صور ومنشورات مكتوبة وفيديوهات على صفحات "فيس بوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام وانستجرام وتيك توك".
الحملة تهدف لتصحيح المفاهيم المغلوطة ويتم النشر بالحملة يوميًا على الهاشتاج#اعرف_الصح ، #هنعرف_الصح ، #ده_الصح، وتتضمن تصحيح مفاهيم، الرد على فتاوى شاذة ، توضيح لمعتقدات خاطئة، تفنيد شبهات متطرفة.
الحملة بدأت بنشر صور تحتوى على معلومة دينية شائعة خاطئة وتصحيحها.