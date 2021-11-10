شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح حكم إعطاء الزكاة لزوج البنت الفقير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجابت دار الافتاء على سؤال: زوج ابنتي له ثلاثة أولاد في مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون إطلاقًا سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطاؤه من زكاة مالي؟

وجاءت إجابة الدار كالآتى: لا مانع شرعًا من إعطائك الزكاة لزوج ابنتك لينفقها على نفسه وزوجته وأولاده فيما يحتاجون إليه.