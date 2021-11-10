شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى اسلام أباد يقيم احتفالية لمنتخب مصر المشارك ببطولة باكستان للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام سفير مصر لدى باكستان طارق دحروج والسيدة حرمه ، اليوم الثلاثاء ، احتفالية بفريق المنتخب الوطني المصري للتايكوندو بمناسبة حصوله علي ذهبية بطولة باكستان المفتوحة بمشاركة البطل المصرى سيف عيسى لاعب المنتخب والحاصل على برونزية طوكيو، حضر الاحتفالية رئيس اتحاد التايكواندو في باكستان.

وشارك المنتخب المصرى فى البطولة للدولية للتايكوندو من 5: 9 نوفمبر الجارى حيث حصل الفريق المصري (نادي الصيد المصري ) علي الترتيب العام الثالث في المنافسات التي شارك فيها 20 دولة، كما فاز مدرب الفريق المصري بكأس أفضل مدرب في البطولة، وحصل اللاعب" الاوليمبي" سيف عيسي بجائزة افضل لاعب بالبطولة وعلى الميدالية الذهبية، كما حصل اللاعب عمر شراقي على الميدالية الذهبية، واللاعبين ابراهيم عمرو وعمر غنيم واياد بركات على الميداليات البرونزية.

ونجح البطل المصري سيف عيسى، لاعب منتخب التايكوندو وصاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو الأخيرة، في التتويج بالميدالية الذهبية في بطولة باكستان المفتوحة، لوزن 80 كجم، عقب تغلبه على بطل أفغانستان في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، كما تُوج سيف عيسى بلقب أفضل لاعب في البطولة بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه.

وشهدت الفترة التي أعقبت أوليمبياد طوكيو مشاركة سيف عيسى في 3 بطولات كانت البداية مع بطولة ألبانيا التي حصد خلالها الميدالية الفضية بعد خسارته أمام اليوناني أبوستولوس تيليكوستوجلو، بعدها شارك عيسى في بطولة مونتيجومرى واستطاع الفوز بالميدالية الذهبية ايضًا، ثم كرر انجازه بالتتويج بذهبية بطولة باكستان المفتوحة مساء اليوم.

وحصد سيف عيسى الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو الماضية، ضمن 6 ميداليات حصدتها مصر، منها ميداليتين في التايكوندو، لسيف عيسى وهداية ملاك بجانب ميداليتين في الكاراتيه حصدتهما فريال أشرف صاحب الميدالية الذهبية الوحيدة لمصر، وجيانا فاروق، صاحبة الميدالية البرونزية، في حين كانت الميدالية الفضية من نصيب أحمد الجندي في الخماسي الحديث، ونال محمد كيشو برونزية المصارعة الرومانية.