شكرا لقرائتكم خبر عن السيوف والشيكال.. أنواع الأسماك والبحريات وأسعارها فى بورسعيد "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داخل سوق الأسماك الحضاري بنطاق حي العرب في محافظة بورسعيد، والذي أصبح مزاراً لكل المواطنين بالمحافظات المصرية المختلفة، تجد أنواعا كثيرة للأسماك، من أبرزها سمك السيوف والشيكال.

يُعرف "الشيكال" باسم "جمبري الغلابة" نظراً لانخفاض سعره واقتراب شكله من شكل الجمبري، بالإضافة إلى أن به "بطروخ " يعجب الكثيرين من أهالي المحافظة والزوار.

ومن جانبه، قال أحد تجار الأسماك ببورسعيد، إن الشيكال طريقة صيدها تختلف عن الجمبري بشكل بسيط، حيث إنها توجد في عمق المياه بخلاف الجمبري الذي من الممكن أن يتواجد بالقرب من الساحل.

وأضاف، أن موسم الشيكال يبدأ في شهر أبريل ويصل سعره إلى 10 جنيهات، وحينما تقل يصل المبطرخ منها إلى 50 جنيها.

وأوضح التاجر البورسعيدي، إن السوق يضم أحجاما كثيرة من الشيكال ولكن الطعم اللذيذ لها في البطروخ، بالإضافة إلى أن البعض يقوم بفرمه ليكون كفتة من الشيكال شبيهه بكفتة الجمبري.

ومن جانبه، قال محمد عبدالله - أحد بائعي الأسماك ببورسعيد، إن موسم سمك السيوف يبدأ في شهر أبريل وحينها يصل سعرها إلى 30 جنيها وأحيانا 20 جنيها، موضحاً أن هذا السمك يأتي من بحر بورسعيد.

وأضاف بائع السمك، أن الموسم يستمر لحوالي 4 أشهر، وحينها يكثر سمك السيوف بالسوق وينخفض سعره، ومع دخول فصل الشتاء يقل السمك ويرتفع سعره إلى 80 جنيها أو أقل بقليل على حسب الحجم.

ووصل سعر الجمبري من 100 إلى 250 جنيها على حسب الحجم والنوع، البوري المبطرخ بـ80 جنيها، الغطيان بـ120 جنيها، البربوني بـ120 جنيها، الكابوريا بـ80 جنيها.



أحجام الجمبري



احد فروشات الأسماك اليوم الثلاثاء



البوري والطوباره



الجمبري اليوم باحجامه



السيوف ببورسعيد



السييبيا المنظفه



السييبيا والسمك بسوق بورسعيد



الشبار بسوق بورسعيد



الشيكال المبطرخه



الشيكال المبطرخه ببورسعيد



الكابوريا اليوم الثلاثاء



اللوت بسوق بورسعيد



اللوت والسيبيا



أنواع الجمبري 2



بوري مبطرخ



بوري وقطع 1



جمبري بلدي



جمبري جامبو 2



جمبري متوسط 3



جمبري وبوري 1



دنيس وسهليه 1



دنيس وسهيلي



راس الشيكال



سمك السيوف



سمكة لوت كبيرة



سوق الأسماك ببورسعيد



سيبيا اليوم



شبار ابيض



شيكال بورسعيد1



كابوريا اليوم



لوت كبير



لوت وبوري