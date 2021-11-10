شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: تفعيل نظم التحول الرقمى فى 106 منشآت طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة مى المليجى مدير إدارة النظم والتطبيقات بهيئة الرعاية الصحية، أنه جرى تفعيل نظم التحول الرقمى بـ106 منشآت طبية بـ3 محافظات، موضحا أن هذا يجرى من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات والإنتاج الحربى ووزارة الصحة، لزيادة جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن.

وأضافت مدير إدارة النظم والتطبيقات بهيئة الرعاية الصحية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن منظومة الرعاية الصحية تضع خططا لكل محافظة لمعرفة كيف سنعمل فيها وتوفير خطوط الفايبر بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتطوير المنشآت.

ولفتت مدير إدارة النظم والتطبيقات بهيئة الرعاية الصحية، إلى أن تشغيل المنظومة بطريقة مميكنة بحيث يكون كل دورات العمل التي يتلقى المريض الخدمة منها مميكنة، متابعة: اشتغلنا في بورسعيد والأقصر والإسماعيلية لتقديم الخدمة بشكل أفضل للمواطن.