شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: مبادرة مشروعك وفرت مليونا و151 ألف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن مبادرة مشروعك من المبادرات التي لاقت رواجا كبيرا خلال الـ3 سنوات الماضية، موضحا أنه منذ 2016 وحتى 2018 وصل حجم التمويل إلى حوالى 4 مليارات، وخلال عام 2018 حتى الآن وصل التمويل إلى ما يزيد عن 21 مليار جنيه.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مشروعك أدى إلى توفير أكثر من مليون و151 ألف فرصة عمل مباشرة وغيرة مباشرة، من بينها 24 ألف فرصة عمل مباشرة.

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه جرى توفير فرص عمل للمرأة المصرية تجاوزت 15 ألفا و360 مشروعا، بنسبة 64%، وهو ما يعزز مشاركة المرأة المصرية خاصة المرأة المعيلة.