من "الزغلول" حتى الإيقاف.. القصة الكاملة لأزمة تعليق مدحت شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أسدل الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الستار على أزمة تعليق الإعلامي مدحت شلبي على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بإصدار قرار إيقافه عن التعليق على المباريات على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل مصر حتى نهاية العام؛ لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهنى.

وينشر الخليج 365 القصة الكاملة لإيقاف مدحت شلبي على النحو التالي:

- بدأت الأزمة بتعليق مدحت شلبي على مباراة القمة 123 بين الزمالك والأهلي الجمعة الماضية، حيث ذكر في تعليقه بعض المصطلحات التي اعتبرتها النقابة وكذلك نادي الزمالك مسيئة، بعدما قال عقب هدف علي معلول من ركلة جزاء في مرمى الزمالك: "معلول حط الزغلول".

- عقب ذلك خرج حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ليعلن تقدمه بشكوى للجهات المعنية ضد معلق المباراة "المتحيز" بحسب وصفه.

- وفي تصريحات خاصة لمصراوي كشفت مصادر بنقابة الإعلاميين، أن المرصد الإعلامي بالنقابة قام بتفريغ شريط المباراة ورفعه في تقرير لنقيب الإعلاميين لبيان ما إذا كان يتضمن مخالفات من عدمه.

- أصدر مجلس نقابة الإعلاميين قرارًا باستدعاء مدحت شلبي للتحقيق في النقابة بسبب ما نسب إليه من تجاوزات أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلي في الأسبوع الثالث للدوري الممتاز.

- بعد قرار النقابة، وجه مدحت شلبي دعوة إلى جمهور الزمالك بإعادة مشاهدة مباراة القمة 123 التي خسرها الفارس الأبيض أمام الأهلي (3-5)، من أجل التأكيد على حيادته.

وقال مدحت شلبي في مداخلة إذاعية: "قبل مباراة القمة موقع سجل معايا فقولت نصا أنا يا جماعة هسيط الفرقة اللى هتجيب جول عشان لازم أمتع المشاهد صوتيا، يعني مش مشكلتي أن الأهلي هو اللي سجل أكثر".

وأضاف: "أطالب جمهور الزمالك بمشاهدة المباراة مرة أخرى، أنا قلت هلعلع الفرقة اللي هتجيب جول عشان جمهورها يتبسط، أنا مش موظف بيعمل شغله ويروح، أنا لازم أعمل متعة صوتية للمشاهد".

وتابع مدحت شلبي: "قلت في المباراة كل الطرق تؤدى لمرمى أبوجبل وهذا حقيقي فعلا مش تقليل من الزمالك، الحارس تعرض لكم هجمات غير طبيعي، وفي عز سيطرة الأهلي قلت الزمالك فريق عظيم ولسه فاضل جولات كتير في الدوري والشاطر اللي هيضحك في الآخر، وقلت لو في وقت زيادة الزمالك يقدر يتعادل".

- بالأمس، أجرى مدحت شلبي مداخلة مع برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، وعلق على الأزمة الأخيرة التي طالته، قائلًا: "أنا راجل معلق، ولازم أقول أي إفيه عشان المشاهدين وأعمل حالة".

وتابع شلبي: "كلمة زغلول في المعجم العربي تعني فرخ الحمام، أو الكرة الخفيفة السريعة، بجانب أني اخترت كلمة "زغلول" عشان تمشي مع معلول، ومن كام شهر قلت نفس الجملة لما على معلول عمل هدف لعمرو السولية في ماتش أنتو كلكوا عارفينه، وقلت وقتها معلول حط الزغلول يعني قديمة مش جديدة".

- ومساء اليوم، أصدر نقيب الإعلاميين قرارا بإيقاف مدحت شلبى عن التعليق حتى نهاية العام 2021 لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

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