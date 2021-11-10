عمرو عبد الحميد يكشف حقيقة تعرضه لوعكة صحية.. وموعد عودته للشاشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

كشف الإعلامي عمرو عبد الحميد، تفاصيل حالته الصحية، بعد ما تردد عن تعرضه لوعكة صحية اليوم، تسببت في تأجيل حلقة برنامجه "رأي عام" على قناة ten.

وقال عبد الحميد في تصريحات لمصراوي: "مجرد إرهاق لأنني لم أحصل على إجازة منذ فترة طويلة".

وأضاف عبد الحميد: "بإذن الله سأعود لتقديم برنامجي غدًا بعد حصولي على راحة اليوم".

وطمأن عبد الحميد مشاهديه بشأن حالته الصحية، مؤكدًا أنه بحالة جيدة حاليًا.

ويقدم الإعلامي عبد الحميد برنامج "رأي عام" على قناة ten الفضائية، كما يتولى مهام مدير القناة منذ فترة طويلة.