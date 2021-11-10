الداخلية: ضبط سائق متهم بالتحرش بطالبة في ميكروباص التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قِبل سائق حال قيادته مركبة ميكروباص.

وذكرت الوزارة في بيان أنه بالفحص تبين قيام (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة) بتحرير محضر بقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة لتضررها من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالتحرش بها أثناء استقلالها السيارة معه بالكرسى المجاور له.

أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبطه حال استقلاله المركبة المشار إليها.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.