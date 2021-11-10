شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: وضع ملصق بسعر السيارة بداية من 15 نوفمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز رصد ظاهرة الأوفر برايس، وسيجرى القضاء عليها بحلول النصف الثاني من العام المقبل. وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مصانع السيارات خفضت إنتاجها إبان فترة أزمة كورونا؛ وذلك لسببين أولهما قلة العمالة وضعف القوة الشرائية.

ولفت أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه قد تحدث زيادة في أسعار السيارات، مشددا على أن الأوفر برايس غير مقبول.