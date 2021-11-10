شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل أول خط قطار سريع يمتد من العين السخنة لمرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 في 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن أول خط قطار سريع جارى تنفيذه في مصر يمتد من العين السخنة حتى مرسى مطروح وأبرز المدن التي سيربطها ومواصفاته خلال التقرير التالى:

1ـ يمتد المشروع بأطوال 660 كم.

2ـ المشروع ينطلق من مدينة العين السخنة علي ساحل البحر الأحمر حتى مرسى مطروح.

3ـ يمر المشروع خلال مساره بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر والإسكندرية والعلمين.

4ـ يتم تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين حيث المرحلة الأولى تمتد بطول 460 من العين السخنة حتى العلمين ومخطط إنهاء تنفيذها خلال عامين .

5ـ المرحلة الثانية من المشروع تمتد من العلمين حتى مرسى مطروح بطول 200.

6ـ عدد محطات المشروع تبلغ 20 محطة تشمل 8 محطات سريعة و12 محطة إقليمية.

7ـ السرعة التصميمية للمشروع 250 كم/ ساعة.

8ـ مخطط تشغيل بالمشروع بعد تنفيذه عدد 5 قطار قطار سريع بسرعة تشغيلية 200 كم/ الساعة وعدد 24 قطار إقليمي ستسير بسرعة 160 كم/الساعة.

9ـ تكلفة تنفيذ هذا المشروع تصل إلى حوالى 9 مليار دولار.

10ـ ينفذ المشروع تحالف من الشركات المصرية وشركة سيمنز العالمية