شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. الرئيس السيسي: لم ولن ندخر جهدا فى مساعدة أشقائنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، عددا من القضايا والملفات المهمة، منها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المنتدى العربي الاستخباري، وتأكيده أننا "لم ولن ندخر جهدا فى مساعدة أشقائنا للوصول ببلادهم إلى بر الأمان".





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