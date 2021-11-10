شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد أى تأثير سلبى للمتحورات ولا أثر لمتحور هيهى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هناك تحورات كثيرة لفيروس كورونا المستجد في العالم، موضحا أنه لا توجد أي تأثير سلبي لهذه المتحورات على مصر ولا يوجد أثر لمتحور هيهي في مصر.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن فيروس كورونا يشبه في أعراضه الأنفلونزا الموسمية.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن التوسع في التطعيم بلقاح كورونا يسهم في الحد من نوعية وعدد وشدة الحالات المصابة بالفيروس كورونا.

واستطرد خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن من يشعر بأعراض كورونا، أو حتى يكون مخالطا ولا تبدو عليه أعراض يجب عزل نفسه بالمنزل عدة أيام، وذلك حتى لا يؤثر على المحيطين به وينقل لهم الأعراض.

وأكد أن من يصاب بالأنفلونزا الموسمية عليه تلقى العلاج وهو في المنزل حتى لا يتعرض للمضاعفات، لافتا إلى أن الجهاز التنفسي يعاني كثيرًا من التلوث البيئي الناتج عن التغيرات المناخية.