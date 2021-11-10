شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى يرأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، بمقر إقامته، قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الاردني، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، والسفير أمجد العضايلة، سفير الأردن في القاهرة، والوفد الوزاري المرافق لولى عهد الأردن.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفي مدبولي بصاحب السمو الملكي الأمير الحسين في بلده الثاني مصر، مشيداً بالعلاقات الأخوية والصداقة القوية التي تربط البلدين قيادة وحكومة وشعباً، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية يوجه دوماً بتعزيز العلاقات مع الأردن الشقيق على كافة المستويات.