شكرا لقرائتكم خبر عن سيمنز: القيادة المصرية تهتم بالنقل الذكى والقطار الكهربائى يوفر 50 ألف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ليون سولييه، رئيس سيمنز للنقل في إفريقيا والشرق الأوسط، إنه من المهم أن ينعقد معرض النقل الذكي كل عام، وأنه تطور في الآونة الأخيرة، والعديد من المعارض حول العالم تشعر بالغيرة من المعرض المصري، مشيرا إلى أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي دليل على اهتمام القيادة السياسية بمنظومة النقل الذكي ورسالة إيجابية للمستثمرين.

وأضاف، خلال لقاءه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "هناك التزام ودعم كبير من الشركات المصرية والحكومة لإنجاز مشروع القطار الكهربائي السريع، وهذا المشروع يعمل على ربط المدن البعيدة ببعضها البعض، ويمكن أن تطور البلدان نتيجة هذا الربط، وهو أمر هام ومفيد للعديد من المواطنين من حيث النقل الجماعي، خاصة أن القطار سيكون بطابقين".

وقال: "ونسعى أن تكون أسعار تذاكر القطار فائق السرعة مناسبة للجماهير، كما أنه سيمر بالعديد من الموانئ المصرية وصولاً لقناة السويس، لذلك له أهمية في النقل التجاري وتحقيق الربط المطلوب، ونسعى لمساعدة العديد من البلاد في تقرير الانبعاثات الضارة، خاصة أن هذا المشروع الفريد يعمل على تقليل الانبعاثات لأنه صديق للبيئة".

وتابع: "أضمن للشعب المصري، أنه سيحصل على نفس الجودة التي قدمناها لروسيا وفرنسا وغيرهما من الدول التي نفذنا فيها هذا القطار، وهو يعتمد على نظام الشبكات، وهو ما يساعد القطار على الانتقال بسرعات كبيرة، حيث يربط مصر من شمال لجنوبها ومن شرقها لغربها، وهذا القطار سيجعل مصر رائدة في مجال النقل الذكي".

وأضاف: "نعمل مع المملكة العربية السعودية على تنفيذ قطار فائق السرعة، وهذا المشروع سيغير اللعبة في مصر، ليس فقط لمصر ولكن للمنطقة بالكامل، لأنه إذا لم يكن هناك نظام نقل متميز في بلدك لا يمكن أن تحقق التطور المطلوب، وسيجرى تنفيذ القطار الأول خلال عامين".

وقال: "تنفيذ مثل هذه القطارات، يحتاج لعقود ولكننا نتحدث الآن عن عدة أشهر، نحن نحتاج إلى تطوير الأرض، والشركات المصرية ستؤكد لنا أن الأرض جاهزة للبدء في وضع الأنظمة الكهربائية والإشارات حتى يتم إنجاز هذا المشروع في وقت قياسي".

وتابع: "نتحدث عن تقليل مدة الانتقال بنسبة 50%، من مرسى مطروح للعين السخنة يمكن أن يصل خلال ساعتين فقط، ونحن سنقوم بعملية الصيانة خلال 15 عاماً، لنضمن أن القطارات لديها الموارد الضرورية حتى تعمل، ونستخدم العمال والمهندسين المحليين في هذا المشروع، وهذا الشروع سيخلق 50 ألف وظيفة خلال تنفيذه، ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة النقل".

وأضاف: "من المهم أن نساعد عملاءنا في تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، من خلال تنفيذ مشروعات مثل القطار الكهربائي، ومصر تسعى لأن يكون هناك صفر% من الانبعاثات الضارة، وأعتقد أن هذا المشروع سيكون كبيراً في أي بلد، ولكن نتحدث الآن عن أن الطموح المصري لا ينتهي، وبالتأكيد مصر ستكون واحدة من الدول الإقليمية الهامة في مجال النقل والمواصلات وستكون ضمن مصاف الدول الكبير كألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول".

وقال: "زياراتي لمصر كانت دائما رائعة، زرت مصر منذ مدة ومنذ ذلك الحين، رأيت تغير الأمور للأفضل خلال عدة أعوام، ونحن كشركة نعمل مع مصر منذ 70 عاماً، وحدث تعاون مع مصر بشكل كبير وحجم كبير من الاستثمار للشركة داخل الأراضي المصرية، مصر في مرحلة متميزة والعديد من الأمور الإيجابية تحدث فيها مثل ارتفاع معدل النمو وزيادة الناتج القومي، والخبراء يحثون على الاستثمار في مصر، ونحن هنا للمدى الطويل".