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المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق أكبر مسابقة لاكتشاف المواهب الفنية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإعلامية لميس الحديدى، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON، عن تدشين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسابقة الدووم، موضحة أن المسابقة أكبر برنامج اكتشاف للمواهب في التمثيل والغناء والتقديم التلفزيون.

وقالت الإعلامية لميس الحديدى خلال البرنامج، إن المسابقة تدعم المواهب الفنية والغنائية، وعلى كل شخص يرى في نفسه مواهب غنائية أو فنية يتقدم للمسابقة.

وتابعت الإعلامية لميس الحديدى، أن من مزايا المسابقة أن من سيفوزون بها وستظهر لديهم مواهب فنية وغنائية سيتاح لهم المشاركة في المسلسلات التي تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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