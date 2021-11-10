شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرفة الأمريكية: إشادة دولية بصمود الاقتصاد المصرى وقت كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة الأمريكية للتجارة، بالإصلاحات الاقتصادية التى تمت بمصر، والتى ساهمت فى تدعيم صمود الاقتصاد وقت الجائحة " فيروس كورونا " ، ولعبت دورا فى تحقيق نمو إيجابى قوى، خلافا لأغلب دول العالم.

أضاف طارق توفيق - خلال ندوة الاصلاحات الهيكلية بشركات قطاع الأعمال العام اليوم ، بمشاركة هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال- إن صندوق النقد الدولى ومؤسسات أخرى أشادت بما تحقق، من نمو في الاقتصاد المصرى ، لافتا إننا بدأنا نرى تنفيذا قويا لبرنامج الطروحات الحكومية، مما ساهم فى نجاح طرح شريحة من اي فايننانس وفتح شهية السوق والمستثمرين الأجانب.

أضاف توفيق إننا ننتظر طرح بقية الشركات التى وعدت الحكومة بالفعل بطرحها، داعيا إلى مزيد من الجهد لجذب الاستثمار الاجنبى المباشر ، ومنح مزيد من الفرص للقطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية العصرية والمتطورة التى أقيمت فى الأعوام الأخيرة، وانتهى إلى القول بأن التنوع الفريد فى الاقتصاد المصرى يجعلنا نأمل فى مواصلة الإصلاحات بقوة.