شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين تعلن إيقاف مدحت شلبى عن التعليق الرياضى حتى نهاية عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ قراراً اليوم الثلاثاء رقم (23) لسنة 2021، بإيقاف مدحت شلبى مقدم البرامج والمعلق الرياضى عن التعليق على أى مبارايات على أى وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام 2021، وذلك لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهنى.

جاء ذلك بعد أن مثل مدحت شلبى اليوم أمام لجنة التحقيق اليوم الثلاثاء فى مقر نقابة الإعلاميين فى تمام الساعة السابعة مساء.

وكانت لجنة التحقيق تضم من مجلس الإدارة سهام صالح، وكيل أول نقابة الإعلاميين، ومحجوب سعده سكرتير النقابة، وخالد فتوح عضو مجلس الإدارة، والمستشار عمر هريدى، والمستشار هيثم على، والمحققين عثمان عبدالعليم وتامر رجب.

وجاءت توصيات اللجنة بأن مدحت شلبى خالف ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى.

أولا في باب المبادئ العامة الفقرات أرقام 2 , 4 , 9، إذ تنص الفقرة رقم 2 على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمية وآداب وتقاليد المهنة.

الفقرة رقم 4 تأكيد دور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي

فقرة رقم 9 احترام الإعلامي لحقوق الجماهير مستعمين ومشاهدين

و في باب الواجبات خالف المذكور الفقرتين رقمى 2 , 6

إذ تنص الفقرة رقم 2 على الالتزام بالموضوعية في التناول، والتوازن فى عرض وجهات النظر، وعدم تغليب المصالح الخاصة على الاعتبارات المهنية والوطنية.

الفقرة رقم 6 الالتزام بعدم استخدام ألفاظ وعبارات أو صور تنافي الآداب العامة والقيم المجتمعية.

وأكد نقيب الإعلاميين أنه يجب على جميع المعلقين الرياضيين الالتزام بالمهنية والحيادية ونبذ التعصب، والإعلاء من القيم التنافسية القويمة التي تربينا عليها جميعاً.