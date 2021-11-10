شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قضايا مخدرات بثلث مليار جنيه خلال شهر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوالى الضربات الأمنية من وزارة الداخلية ضد أباطرة الكيف، حيث وجهت مكافحة المخدرات، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حملات مكبرة استهدفت تجار الصنف.

ونجحت الجهود بإشراف اللواء معتز توفيق مساعد وزير الداخلية ـ خلال شهر ـ في ضبط 7113 قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها 7913 متهم، بحوزتهم 2809 كيلو بانجو و1525 كيلو حشيش، و254 كيلو هيروين، و78 كيلو استروكس، و3 كيلو كوكايين و21 كيلو أفيون و26 كيلو استروكس و3 كيلو من مخدر الفودو، و50 جرام من مخدر القات و51 جرام من بذور القنب و1٫761٫670 مليون قرص لعقار الترامادول، و222٫392 ألف قرص مؤثر، و865٫378 ألف قرص لعقار الكيبتاجون، و كمية من مادة الماكستون فورت بلغت 5 سم3.

واتخذت الداخلية الإجراءات القانونية حيال 15 مركز لعلاج الإدمان غير مرخصة، فضلًا عن ضبط 6 قضايا غسل أموال، بلغوا إجمالياً قرابة 452 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، فيما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 380 مليون جنيه.