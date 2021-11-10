شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الخارجية الأمريكية: مصر لديها تأثير فى كل الملفات والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف ساميويل وربيرج، في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن العلاقات الاستراتيجية قوية بين مصر وأمريكا، كما أن الولايات المتحدة تعتبر مصر شريكا ولاعبا مهما في المنطقة في كل الملفات.
وتابع: "مصر لديها صوت وتأثير ولازم نتكلم ونسمع من شركائنا فى مصر والحكومة المصرية فى كل ملفات ليبيا وأزمة سد النهضة والسودان"، مشيرا إلى أن أمريكا تتفق مع مصر بنسبة 100% فى ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا ودعم الشعب الليبي.
وعن أزمة سد النهضة، عبر ساميويل وربيرج، الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن استعداد أمريكا لدعم أى جهود بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل أزمة سد النهضة، مضيفا: "هناك تحديات كثيرة فى إثيوبيا والسودان والولايات المتحدة ونريد جلوس كل الأطراف على الطاولة".