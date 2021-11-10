متحدث الخارجية الأمريكية: مصر لديها تأثير فى كل الملفات

القاهرة - سامية سيد - أكد ساميويل وربيرج، الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أهمية عودة الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي بعد توقف 6 سنوات، خاصة مع وجود صداقة قوية بين القاهرة وواشنطن.

وأضاف ساميويل وربيرج، في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن العلاقات الاستراتيجية قوية بين مصر وأمريكا، كما أن الولايات المتحدة تعتبر مصر شريكا ولاعبا مهما في المنطقة في كل الملفات.

وتابع: "مصر لديها صوت وتأثير ولازم نتكلم ونسمع من شركائنا فى مصر والحكومة المصرية فى كل ملفات ليبيا وأزمة سد النهضة والسودان"، مشيرا إلى أن أمريكا تتفق مع مصر بنسبة 100% فى ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا ودعم الشعب الليبي.