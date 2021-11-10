شكرا لقرائتكم خبر عن جدعنة أهل بنى سويف.. شهاب يعثر على 600 ألف جنيه ويعيدها لصاحبها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 بثا مباشرا من داخل مدينة سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف مع الشاب شهاب عبدالصادق 28 سنة والذى عثر على مبلغ 600 ألف جنيه فى أحد شوارع المدينة وأعادها لصاحبها.

وقال شهاب عبد الصادق، إنه من مدينة سمسطا ويعمل مهندس برمجيات بإحدى شركات بيع المنتجات الغذائية المجمدة، موضحًا أنه كان فى طريقه لتوصيل إحدى الطلبيات بالسيارة التى يعمل بها، ففوجئ بوجود عطل في إحدى إطارات السيارة، وبعد نزوله من السيارة وجد أحد الأكياس ملقى على نهر الطريق بشارع الشعراوي بمدينة سمسطا.

وتابع شهاب: "وجدت الكيس به مبلغ مالي كبير 600 ألف جنيه، فأخذت الكيس وتواصلت مع خالي وأبلغته بالواقعة، والذى قام بنشر بست على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك من خلال صفحته الشخصية وصفحات جروبات مدينة سمسطا بأنه وجد مبلغ من المال، فتواصل صاحب المبلغ معه، وتأكد كونه صاحب المال فقام بتسليمة المبلغ، ورفض الحصول أموال نظير إعادته المبلغ".

وقال شهاب إن المبلغ كان يخص أحد المواطنين قام بشراء منزل، والمبلغ الذى عثر عليه هو المبلغ المتبقى علية لصاحب المنزل القديم حيث كان نجل عمومة صاحب المنزل وهو من كان بحوزته الاموال كون صاحب المنزل خارج مصر.



شهاب ابن محافظة بنى سويف



شهاب ابن مدينة سمسطا



شهاب