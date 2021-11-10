شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: لدينا مصانع مصرية لإنتاج السرنجات ولا نعانى من نقص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هناك مصانع مصرية لإنتاج السرنجات وأكثر مأمونية من السرنجات التقليدية الموجودة في العالم، حيث إن الإبرة الأمامية تسكن في جسد المريض، بما يحول من إعادة استخدامها مرة ثانية، وبالتالى لا نعانى من نقص فيها.

ولفت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هناك 150 مصنعًا لإنتاج الأدوية والأدوات الطبية التي تحتاج إليها مصر بما فيها السرنجات وزجاجات الأدوية وكبسولة الجيلاتين، موضحا إنه جرت دراسة السجائر الإلكترونية وعلاقتها بفيروس كورونا، وتبين أن ضررها أقل مقارنة بالأنواع الأخرى.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن التدخين بجميع أوضاعه وأشكاله المباشر وغير المباشر مضر وله تأثيرات سلبية على الحالة الوبائية.