شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: سنبدأ تفعيل مبادرة عربات الطعام المتنقلة فى 8 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم توقيع بروتوكول بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة لمبادرة عربات الطعام المتنقلة ، من خلال تشكيل مجموعات عمل من خلال وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة عكفوا على وضع آلية من خلالها يتقدم الشباب والشابات لعملية الحصول على ترخيص سواء ترخيص مكان أو الدعم اللوجستى الذى يمكن أن يقدم للشباب بحيث عندما يبدأون يكون لديهم فرصة للتقديم على الرابط من خلال الوزارتين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة دى أم سى، أن هناك مجموعة من الاشتراطات للتقديم لمبادرة عربات الطعام المتنقلة وندرس الطلبات هل لدي الشباب سيارات طعام من عدمه وهل يحتاجون تمويل من خلال مبادرة مشروعك .

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه يتم توفير 900 موقع بمختلف المحافظات ، وسيكون هناك تعاون بين الوزارتين على مدى 5 سنوات وسنبدأ بـ 8 محافظات في الدلتا وصعيد مصر والقناة لتنفيذ المبادرة.