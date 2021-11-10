شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مكتب مصر للطيران الجديد بالعاصمة القطرية الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

وجاء الافتتاح على هامش فعاليات الجمعية العامة الرابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي الأكو المقامة في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الحالى فى العاصمة القطرية الدوحة.

القاهرة - سامية سيد - افتتح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر الطيران اليوم، مكتب مصر للطيران الجديد بالعاصمة القطرية الدوحة بحضورأكبر الباكر - الرئيس التنفيذى لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس الجمعية العامة الحالية، وعبد الوهاب تفاحة أمين عام الاتحاد العربى للنقل الجوى الـAACO وسفير مصر بالدوحة عمرو الشربينى والشيخ جاسم بن حمد آل ثانى نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبر الشرق للسفر والسياحة، ووائل الدمرداش رئيس القطاع التجاري بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية وريم عرابيرئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بمصر للطيران.

وبهذه المناسبة، صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، قائلا "نتقدم بالشكر للحضور الكريم على تشريفهم لنا في افتتاح مكتب مصرللطيران الجديد، مما يعكس تقديرهم لشركة مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي ومدي التعاون والتنسيق المشترك بين شركاء الصناعة وبخاصة الاتحاد العربي للنقل الجوي - الأكو التى تعد مصرللطيران من أولى شركات الطيران العضوة به.

ويأتي افتتاح المكتب الجديد في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الطيران المدني ومصر للطيران لتطوير كافة خدمات وإجراءات السفر المقدمة لعملائها حول العالم، حيث يتيح المكتب الخدمات الخاصة بالعملاء، بالإضافة لمكاتب إدارة التسويق والمبيعاتكما يضم مركزا للخدمة التليفونية مجهز بأحدث التقنيات والتي من شأنها توفير كافةخدمات السفر والحجوزات، ويتسم طاقم العمل بالخبرة العالية والاحترافية في مجال الطيران والخدمات المساندة لها.

جدير بالذكر أن مصرللطيران تسير حاليا رحلة يوميا بين القاهرة الي الدوحة بأحدث طرازات الشركة.

ومن جانبها أعلنت السفارة المصرية فى الدوحة مشاركة ممثلها السفير عمرو الشربينى الذى صرح بأن افتتاح المكتب فى الدوحة جاء فى أعقاب زيارة المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني إلى الدوحة فى سبتمبر الماضي، وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي مع الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، والتي تم بموجبها زيادة عدد رحلات مصر للطيران إلى الدوحة.