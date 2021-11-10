شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مكتب مصر للطيران الجديد بالعاصمة القطرية الدوحة والان مع تفاصيل الخبر
وجاء الافتتاح على هامش فعاليات الجمعية العامة الرابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي الأكو المقامة في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الحالى فى العاصمة القطرية الدوحة.
ويأتي افتتاح المكتب الجديد في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الطيران المدني ومصر للطيران لتطوير كافة خدمات وإجراءات السفر المقدمة لعملائها حول العالم، حيث يتيح المكتب الخدمات الخاصة بالعملاء، بالإضافة لمكاتب إدارة التسويق والمبيعاتكما يضم مركزا للخدمة التليفونية مجهز بأحدث التقنيات والتي من شأنها توفير كافةخدمات السفر والحجوزات، ويتسم طاقم العمل بالخبرة العالية والاحترافية في مجال الطيران والخدمات المساندة لها.
جدير بالذكر أن مصرللطيران تسير حاليا رحلة يوميا بين القاهرة الي الدوحة بأحدث طرازات الشركة.
ومن جانبها أعلنت السفارة المصرية فى الدوحة مشاركة ممثلها السفير عمرو الشربينى الذى صرح بأن افتتاح المكتب فى الدوحة جاء فى أعقاب زيارة المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني إلى الدوحة فى سبتمبر الماضي، وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي مع الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، والتي تم بموجبها زيادة عدد رحلات مصر للطيران إلى الدوحة.