شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر: وزارة الصناعة تقرر وقف استيراد مكونات التوك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقاير المهمة، منها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته لـ المنتدى العربي الاستخباري، أن مصر لم ولن تألو جهدا فى مساعدة أشقائها على الوصول لبر الأمان، وإصدار وزارة الصناعة والتجارة قرارا بوقف استيراد المكونات الأساسية، ووفاة الفنان الكبير أحمد خليل، والعثور على حيوان "عروس البحر" نافقا فى مياه البحر الأحمر..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..





الرئيس السيسى: مصر لم ولن تألو جهدا فى مساعدة أشقائها على الوصول لبر الأمان

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، كلمة عبر الفيديو كونفرانس لرؤساء أجهزة "المنتدى العربي الاستخباري"، وذلك في إطار أعمال الاجتماع الاستثنائي للمنتدى، والذي يعقد حالياً بالقاهرة.





مصر على طريق التخلص من كابوس التوك توك.. وزارة الصناعة والتجارة تعلن وقف استيراد المكونات الأساسية المركبات ذات الثلاث عجلات.. تشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدى

أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه صدر قرار بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات (توك توك) والتي تشمل كل من القاعدة و الشاسية والمحرك.





الرئيس السيسى يستقبل ولى عهد الأردن ويشيد بمشاركته فى منتدى شباب العالم وبقوة العلاقات التاريخية بين البلدين.. وتوافق فى الرؤى حول أهمية العمل على إحياء السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية اليوم الأمير الحسين بن عبد الله، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية.





الرئيس الإنسان.. الرئيس السيسى يستجيب لاستغاثة الشاب هادى محمدى ويوجه بإجراء عملية زراعة كلى له.. الصحة تدفع بفريق طبى وسيارة إسعاف لنقل المريض مع والدته إلى معهد الكلى.. وإجراء الجراحة الأسبوع المقبل.. صور

فى لفتة انسانية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستجابة الفورية لاستغاثة الشاب هادى محمدى لإجراء عملية زراعة كلى له، وعدم قدرته على تحمل نفقات جهاز شقيقته .





الخارجية البريطانية تنصح رعاياها بمغادرة إثيوبيا فورا

نصحت الخارجية البريطانية، رعاياها المتواجدين في إثيوبيا، بمغادرة البلاد فورا، نظرا لتدهور الأوضاع الأمنية هناك بسبب القتال الدائر بين الحكومة والمعارضة، وفق بيان للخارجية.





ولى العهد الأردنى ورئيسا وزراء مصر والأردن يشهدون التوقيع على مذكرة تفاهم لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبلدين.. بشر الخصاونة: نتطلع للاستفادة من التجارب والخبرات المصرية بما يعزز من آفاق التعاون

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، بمقر إقامته، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، والسفير أمجد العضايلة، سفير الأردن في القاهرة، والوفد الوزاري المرافق لولى عهد الأردن.





الحكومة توافق على 10مشروعات وتوسعات للشركات القائمة بالمناطق الحرة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ وذلك لاستعراض موقف عدد من المشروعات الصناعية الخاصة الجاهزة للافتتاح، سواء في المناطق الاستثمارية أو الحرة.





الحكومة: الخدمات المقدمة للمواطنين لم تتأثر بنقل الموظفين للعاصمة الإدارية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأثر الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين نتيجة نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، فقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء.





أولياء أمور: محتوى منهج 4 ابتدائى كبير.. والتعليم: تنمى مهارة التعلم

منذ بدء العام الدراسى الجديد، ونزول المناهج المطورة للصف الرابع الابتدائى المدارس، عبر أولياء أمور عن صعوبة المقررات الدراسية بشكل كبير، موضحين أن المناهج تحتوى على كم كبير من المعلومات الدراسية التى لا تناسب عقل وقدرات طفل فى هذا السن.





تعرف على مواصفات المونوريل وقطاراته وموعد تشغيله

تشرع وزارة النقل في تنفيذ أول خطى مونوريل في مصر، الأول يربط العاصمة الإدارية والاستاد بمدينة نصر والثانى يربط 6 أكتوبر بشارع وادى النيل بالمهندسين، ويقدم الخليج 365 فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن المونوريل





رئيس وزراء السويد يتنحى عن إدارة شئون البلاد الأسبوع المقبل لترك الفرصة لغيره

أعلن رئيس الوزراء السويدي الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفين تنحيه عن منصب رئيس الوزراء في الأسبوع المقبل، حيث أكدت متحدثة باسم لوفين، أنه سيقدم استقالته إلى رئيس البرلمان أندرياس نورلين مطلع الأسبوع المقبل.





مبروك عطية يرد على فيديو اعتدائه على شخص داخل المسجد.. إنفوجراف

رد الدكتور مبروك عطية على تداول فيديو له يعنف أحد المصلين داخل مسجد بسبب تحدثه أثناء إلقائه درس دينى عقب صلاة الفجر.





تعرف على حيوان "عروس البحر" بعد العثور عليه نافقا فى مياه البحر الأحمر.. صور

عثرت دوريات تابعة لمحميات البحر الأحمر علي حيوان عروس البحر نافق بالقرب من شواطئ منطقة سوما باي بعد أن رصده امس مجموعة من الغواصين نافق أثناء رحلة غوص.





انخفاض طفيف بالحرارة غدا وطقس معتدل بأغلب الأنحاء وشبورة كثيفة والعظمى 28

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الأربعاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد.





الفنان الكبير أحمد خليل يرحل عن عمر يناهز الـ 80 عامًا بعد صراع قصير مع فيروس كورونا .. شُيع جثمانه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ودفن بمقابر البساتين.. رحل دون استكمال مشاهده فى "حكايتى مع الزمان" من "إلا أنا"

شيعت أسرة الفنان الراحل أحمد خليل، جثمانه إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر العائلة بمنطقة البساتين، حيث انتهت منذ قليل، صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بمشاركة عائلته وأصدقاء شقيقه رجل الأعمال مدحت خليل وكذلك مشاركة عدد محدود من الفنانين على رأسهم شريف سلامة وحازم إيهاب.





زوج ابنة سهير البابلى:فتحت عينيها وابتسمت عندما رددنا القرآن والمديح النبوى

كشف الدكتوررضا طعيمة المفكر والمحاضر الدولى فى علم التربية والاتزان وزوج ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلى عن تطورات الحالة الصحية للفنانة، مؤكداً أنها لازالت فى حالة حرجة، وقال طعيمة فى تصريحات خاصة لليوم السابع:" الحاجة سهير بنفس حالتها مفيش تحسن ولكن أول أمس كنت أنا وزوجتى نيفين نقرأ إلى جوارها القرآن بصوت مرتفع فبدأت تتحرك".





ماذا فعل النجوم الكبار في عالم التدريب قبل تجربة تشافي مع برشلونة

اتخذ برشلونة قرارا جريئا بتعيين نجمه السابق تشافي هيرنانديز قائد الجيل الذهبي ليكون مديرًا فنيًا جديدًا خلفًا للهولندي رونالد كومان بعد التراجع الكبير في أداء النادي الكتالوني الذي يحتل حاليًا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وعلى الرغم من جاذبية الخطوة بقدوم نجم كبير حقق كل شيء مع البلوجرانا لتدريب فريقه السابق إلا أن تلك الخطوة قد تكون مجازفة، خاصة مع تكرار تلك التجربة من قبل بين عدة اندية أوروبية واختلفت النتائج فيما قدمه كل نجم مع فريقه السابق.