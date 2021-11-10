شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء: طرح تطبيق لحل مشاكل المواطنين وتحسين الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد السيسى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن مبدأ العميل دائما على حق الذى أطلقته الوزارة يستهدف تحسين مستوى الخدمة، من خلال الاستماع لشكاوى المستخدمين حول كافة مشكلات الكهرباء والفواتير التي يواجهونها والعمل على حلها.

وأضاف رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ولذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الوزارة وفرت أبليكشن يدخل عليه المواطن ويضع كل مشكلاته ويتم التواصل معه في نفس اليوم لحل مشكلاته .

وتابع رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء: وضعنا هرم وظيفى في الأبليكشن حتى مدير القطاع لمتابعة مشكلات العميل، سواء كان عطل داخلى أو أزمة فواتير والتواصل معه بشكل مباشر لتعريفه بطريقة حل المشكلة أو عمل الشركة على حلها بشكل سريع ضمن تحسين خدمات الكهرباء للمواطنين.