شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية البريطانية تنصح رعاياها بمغادرة إثيوبيا فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصحت الخارجية البريطانية، رعاياها المتواجدين في إثيوبيا، بمغادرة البلاد فورا، نظرا لتدهور الأوضاع الأمنية هناك بسبب القتال الدائر بين الحكومة والمعارضة، وفق بيان للخارجية.

ويذكر أن فيكي فورد عضو البرلمان البريطاني قد كتبت على "تويتر": الوضع الأمني في إثيوبيا آخذ في التدهور، ننصح الآن بعدم السفر إلى البلد بأكمله، باستثناء مطار بولي الذي يظل مفتوحًا للمغادرين والرحلات المتصلة، المواطنون البريطانيون في إثيوبيا يجب أن يغادروا الآن بينما الرحلات التجارية متاحة بسهولة".