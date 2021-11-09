بالصور.. مصر للطيران تفتح مكتبًا جديدًا بالعاصمة القطرية الدوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

افتتح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران اليوم مكتب الشركة الجديد بالدوحة، على هامش فعاليات الجمعية العامة الرابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي الأكو المقامة في الفترة من ١٠ إلى ١٢ نوفمبر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكر بيان لشركة "مصر للطيران" أنه حضر الافتتاح أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس الجمعية العامة الحالية عبدالوهاب تفاحة أمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي الAACO و السفير عمرو الشربيني سفير مصر بدولة قطر والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبر الشرق للسفر والسياحة، ومحمد الهاجري رئيس هيئة الطيران المدني القطري ووائل الدمرداش رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وريم عرابي رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بمصر للطيران.

وقال الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في كلمة له خلال الافتتاح، "نتقدم بالشكر للحضور الكريم على تشريفهم لنا في افتتاح مكتب مصر للطيران الجديد مما يعكس تقديرهم لشركة مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي ومدى التعاون والتنسيق المشترك بين شركاء الصناعة وبخاصة الاتحاد العربي للنقل الجوي- الأكو التي تعد مصر للطيران من أوائل شركات الطيران الأعضاء به.

وأضاف رئيس الشركة أن افتتاح المكتب الجديد يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الطيران المدني ومصرللطيران لتطوير كافة خدمات وإجراءات السفر المقدمة لعملائها حول العالم ، حيث يتيح المكتب الخدمات الخاصة بالعملاء بالإضافة لمكاتب إدارة التسويق والمبيعات كما يضم مركزا للخدمة التليفونية مجهز بأحدث التقنيات والتي من شأنها توفير كافة خدمات السفر والحجوزات، ويتسم طاقم العمل بالخبرة العالية والاحترافية في مجال الطيران والخدمات المساندة لها.

يذكر أن مصر للطيران تسير حاليا رحلة يوميا على خط "القاهرة / الدوحة" بأحدث طرازات الشركة.