السن يبدأ من 20 عامًا.. 6 معلومات عن وظيفة "رفيق المسن"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، اللائحة النموذجية المنظمة لخدمة وظيفة "رفيق المسن".

ويهدف المشروع إلى تنظيم خدمة ووظيفة "رفيق المسن" وكل ما يتعلق بها وتقنينها لتقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومتطلباته الحياتية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز المعلومات عن خدمة وظيفة "رفيق المسن" والتي جاءت كالتالي:-.

1- يوفر وظائف للراغبين في العمل ممن تتوافر فيهم شروط شغل وظيفة "رفيق المسن" من خلال الجمعيات الأهلية الشريكة أو فرص للتطوع لمن يرغب في تخصيص جزء من وقته للمساهمة في تقديم خدمات اجتماعية.

2- يستفيد من خدمة "رفيق المسن"، الأشخاص المتقاعدين عن العمل والذين لا يقل عمرهم عن ٥٥ عامًا إذا ما استدعت ظروفهم الصحية والاجتماعية.

3- يتقدم المسن أو ذويه بطلب من خلال ملء استمارة رفيق المسن المتاحة على موقع الوزارة أو التطبيق الإلكتروني أو تقديمها بإحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية بالاستعلام عن حالة المسن ورفع تقرير يوضح مدى استحقاق الطالب لهذه الخدمة.

4- يشترط فيمن يتقدم للوظيفة أن يكون مصريًا، وأن يقدم ما يفيد موقفه من التجنيد وأن يكون حاصلا على مؤهل تعليمي متوسط على الأقل.

5- يترواح عمره المتقدم للوظيفة ما بين 20 و45 عاماً وأن يكون خالياً من الأمراض الجسدية والنفسية واجتياز المقابلة الشخصية التي تعدها وزارة التضامن الاجتماعي.

6- يتعين على الشخص الذي يعمل بمهنة "رفيق المسن" أن يؤدي العمل الذي يقوم بدقة وأمانة واحترام السرية والخصوصية بشأن معلومات متلقي الخدمة ومراعاة البعد الاجتماعي والنفسي والثقافي للمسن وعدم الإساءة له أو استغلاله أو إهماله.