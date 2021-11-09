تخفيض الدرجة السياحية لـ30 فندقًا وإلغاء ترخيص 12 آخرين بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، عن تخفيض الدرجة السياحية لعدد من المنشآت الفندقية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وإصدار قرارات بإلغاء التراخيص السياحية لعدد آخر من المنشآت الفندقية بالمحافظتين أيضًا.

يأتي ذلك في إطار قيام وزارة السياحة والآثار بإعادة تقييم المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة HC" Hospitality Criteria"، وفي ضوء انتهاء الوزارة من إعادة تقييم كافة المنشآت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية للتشغيل بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأوضح "العاصي"، أنه تم تخفيض الدرجة السياحية لعدد ١٣ منشأة فندقية بمحافظة جنوب سيناء منها 2 تم تخفيضها من فئة الخمس نجوم إلى فئة الأربعة نجوم، و4 من فئة الأربعة نجوم إلى فئة الثلاث نجوم، و6 من فئة الثلاث نجوم إلى فئة النجمتين، ومنشأة واحدة من فئة النجمتين إلى فئة النجمة.

أما بالنسبة للمنشآت الفندقية بمحافظة البحر الأحمر، فقد تم تخفيض الدرجة السياحية لعدد ١٧منشأة فندقية، منها 5 منشآت فندقية من فئة الخمس نجوم إلى فئة الأربعة نجوم، و8 من فئة الأربعة نجوم إلى فئة الثلاث نجوم، و2 من فئة الثلاث نجوم إلى فئة النجمتين، و2 من فئة النجمتين إلى فئة النجمة.

وأكد عبد الفتاح العاصي، أن جميع هذه المنشآت الفندقية التي تم تخفيض الدرجة السياحية لها، كان سبق وأن تم توجيه أكثر من إخطار لها لتلافي الملاحظات السياحية والصحية التي كانت قد رصدتها لجان المرور ولكنها لم تستجيب مما أدى إلى تدني المستوى السياحي والصحي لها وعدم تناسبها والدرجة المقيمة عليها.

وأشار مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أنه تم إصدار قرارات بإلغاء التراخيص السياحية لعدد 7 منشآت فندقية بمحافظة جنوب سيناء و٥ بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لعدم قابليتها للتشغيل السياحي وسوء جودة الخدمات السياحية المقدمة بها وعدم التزامها بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية، وذلك لحين توفيق أوضاعها و تلافي كافة الملاحظات.

كما أوضح أن الوزارة مستمرة في إيفاد اللجان لإعادة تقييم كافة المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة والتي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف المنشآت الفندقية المصرية إلى نظيرتها في العالم، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للتأكد من مدى إلتزام كافة المنشآت الفندقية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية والاشتراطات الصحية وبجودة الخدمات المقدمة بها.