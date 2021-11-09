مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من سفارة سنغافورة للتعرف على جهود مكافحة التطرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:​

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الثلاثاء، وفدًا من سفارة جمهورية سنغافورة بالقاهرة؛ للتعرف على الجهود المبذولة في مواجهة خطاب الكراهية، والأفكار المتطرفة التي تبثها الجماعات الإرهابية عبر منصاتها الإلكترونية.

وخلال جولة الوفد، قام مشرفو المرصد باستعراض آلية العمل داخل وحدات المرصد، الذي يضم 13 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، من خلال شرح مفصل للمهام التي يؤديها الباحثون في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية، إلى جانب مواجهة ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، ومكافحة خطاب كراهية المسلمين في بعض المجتمعات الغربية.

من جانبه، أكد الوفد السنغافوري أن دور مرصد الأزهر في مكافحة التطرف هام وحيوي في ظل استغلال التنظيمات الإرهابية للتطورات التكنولوجية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب وضمهم لصفوفها عبر زرع أفكارها المتطرفة في عقولهم. كما لفت الوفد إلى أهمية مواجهة خطاب الكراهية الذي يهدد أمن وسلامة المجتمعات، ويتسبب في انتشار الفتن المؤدية الى الفرقة والضعف .