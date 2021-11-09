بعد وقف استيراده.. مصدر: قرار حكومي وشيك بشأن "التوك توك" في الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال مصدر حكومي مطلع، إن الحكومة تتجه لتخريد "التوك توك" خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في أعقاب قرار وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك".

وتشمل هذه المكونات الأساسية القاعدة والشاسيه والمحرك، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف المصدر لمصراوي: بعد حظر استيراد قطاع غيار التوك توك، من المتوقع خروج قرار بشأن تخريد التوكتوك وأن تكون سيارات "الفان" بديلا له، من خلال مبادرة إحلال.

وأوضح أنه في هذه الحالة سيتعين على أصحاب مركبات التوك توك ترخيصها رسميا من المرور وليس المحليات وذلك كشرط من شروط الانتفاع بالمبادرة.

وأشار المصدر إلى أنه في هذه الحالة سيتم منح صاحب التوك توك "حافز أخضر" وتسهيلات حكومية من أجل التشجيع على الانضمام للمبادرة.

وبين أنه من المرتقب إما تفعيل قرار صادر منذ 2014 بشأن حظر التوك توك أو إصدار قرار جديد بشأنه.

وتابع المصدر أن صاحب التوك توك الرافض الانضمام لمبادرة الإحلال سينتهي بهم الأمر لخسارة المركبة وذلك بعد عملها لعدة سنوات دون فرصة للحصول على قطع غيار للقيام بإصلاح الأعطال التي تتعرض لها المركبة.

وفي هذا الإطار أوضحت نيفين جامع أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك واستخدام وسيلة نقل آمنة وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة "الغاز الطبيعي" حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات "ميني ڤان" كبديل عن التوك توك.

وأشارت وزيرة الصناعة إلى أن القرار يستهدف أيضاً تقنين أوضاع مركبات "التوك توك المنتشرة في كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين في إحلال مركبة "التوك توك" بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعي وذلك على غرار المبادرة التي يتم تنفيذها حالياً للسيارات الملاكي والأجرة والميكروباص.

كانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة "ميني ڤان"، حيث انتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء والذي وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.

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