نشرة الحوادث.. حُكم بعضوية هاني العتال في الزمالك وجريمة بشعة في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

حكم قضائي بأحقية هاني العتال في عضوية نادي الزمالك

أصدرت محكمة استئناف "عالي" القاهرة، حكما قضائيا بالتأكيد على صحة عضوية هاني العتال في نادي الزمالك في الاستئناف رقم 949 لسنة 137 قضائية.

أسرار اللحظات الأخيرة في ذبح شاب على يد صديقه بكرداسة

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس إلى أقوال المتهم بقتل صديقه ذبحا بمركز كرداسة.

المشدد 15 عامًا لمتهم والمؤبد لاثنين لاغتصابهم "فتاة الساحل"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 15 عامًا لمتهم والمؤبد لمتهمين اثنين (غيابيا) بتهمة اغتصاب فتاة في الساحل الشمالي.

الجنايات تُعاقب طبيبًا بالمؤبد وتبرئ زوجته

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة الطبيب مايكل فهمي بالسجن المؤبد بتهمة بتهمة استدراج 6 قاصرات مستغلين صغر عمرهن، وخطفهن بطريق التحايل وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاصٍ تمكن من خلاله من إتمام جريمته.

تأجيل محاكمة خادمة الفنانة نادية الجندي

قررت محكمة الجنح بشمال الجيزة، تأجيل أولى جلسات محاكمة خادمة وآخر، متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من فيلا الفنانة نادية الجندي.

محاكمة عبدالمنعم أبوالفتوح و24 آخرين أمام "جنايات الطوارئ"

قال المحامي خالد علي، إن تحدد جلسة 24 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص و23 آخرين أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.