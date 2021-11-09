فيديو صادم وتحرك عاجل.. 3 فتيات يتعاطين الهيروين في وضح النهار بأوسيم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقتين حظي بتداول على نطاق واسع بمنصات السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية لفتيات يتعاطين المواد المخدرة في وضح النهار بمركز أوسيم شمال الجيزة.

خلال المقطع تظهر 3 فتيات في مقتبل العمر في أثناء تعاطي كل منهن لمسحوق الهروين أمام "معهد فتيات البراجيل" بدائرة مركز أوسيم.

المقطع كان محل رصد ومتابعة من قبل ضباط فرقة شمال الجيزة بقيادة العميد هاني شعراوي الذي وجه بسرعة فحصه وتكثيف التحريات حول المشته فيهن.

تحريات الرائد وليد كمال رئيس مباحث نقطة البراجيل أكدت صحة المقطع، وأمكن ضبط الفتيات الثلاثة اللاتي ظهرن في الفيديو، وتبين عملهن في التسول.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهن على ذمة التحقيقات.